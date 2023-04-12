Набиуллина рассказала о влиянии курса рубля на инфляцию в России

Глава ЦБ Набиуллина: курс рубля в 2023 году будет иметь проинфляционное влияние

Курс рубля, который сдерживал рост цен в прошлом году, сейчас, скорее всего, будет иметь проинфляционное влияние, рассказала глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

В целом в стране сложилась «более проинфляционная картина», чем во второй половине 2022 года, сказала она. Отчасти это связано с внешними факторами — низким экспортом на фоне санкций, но повышательное давление на инфляцию теперь будет оказывать и высокий курс рубля, объяснила Набиуллина.

В апреле доллар и евро достигли рекордных значений за год. Американская валюта превысила 83 рубля, европейская — 91 рубль. До годового максимума подорожал и юань, пробив отметку в 12 рублей. Российская валюта начала стремительно слабеть с 31 марта.

Курс рубля упал вопреки резкому росту нефтяных котировок после недавнего решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также действию бюджетного правила, увеличивающего предложение иностранной валюты на российском рынке.

Эксперты заявляют, что к текущему ослаблению российской валюты привели сразу несколько факторов. Прежде всего на курс повлияло сокращение нефтегазовых доходов бюджета из-за западных санкций. Кроме того, рубль снижается после завершения в России налогового периода, которое заставляло экспортеров продавать вырученную валюту. Важно и то, что многие иностранные компании продолжают избавляться от российских активов, повышая спрос на валюту внутри страны.