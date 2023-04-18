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09:26, 18 апреля 2023Бывший СССР

В МИД объяснили паузу в инспекциях судов в рамках зерновой сделки

МИД России: досмотр судов с украинским зерном возобновлен после прекращения нарушений

Фото: Gideon Maundu / AP

Досмотр судов с украинским зерном в рамках зерновой сделки возобновлен после того, как Киев, нарушавший процедуры, понял, что «нахрапом» не пройдет. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь, сейчас опять стали [их соблюдать]», — заявил он.

Ильичев отметил, что проверки судов с зерном не проводились лишь один день. В настоящее время, добавил он, инспекции идут так, как записано в стандартах процедуры.

По словам представителя МИД, в день проверку проходят пять судов, иногда и меньше — это зависит от погодных условий и соблюдения правил экипажами кораблей.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что экспорт зерна с Украины снова оказался под угрозой. Отмечается, что продление зерновой сделки оказалось под вопросом, так как Россия настаивает, что партнеры не выполнили все условия соглашения.

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Алевтина Запольская
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