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11:17, 18 апреля 2023Мир

Китай призвал Нидерланды отказаться от менталитета холодной войны

МИД Китая призвал Нидерланды отказаться от менталитета холодной войны
Министерство иностранных дел КНР

Министерство иностранных дел КНР. Фото: Max12Max / Wikimedia

Министерство иностранных дел Китая обвинило официальные лица Нидерландов в распространении антикитайских настроений и призвало отказаться от менталитета холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Общая служба разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны. Ведомство сообщило, что Нидерланды рассматривают Пекин как крупного торгового партнера, однако «его военные амбиции стимулируют попытки получить голландские и западные технологии».

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Семен Александров
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