В России объяснили отношение США к украинскому кризису как мелкому конфликту

Эксперт РСМД Ермаков: США считают кризис на Украине мелким на фоне противостояния с КНР

Все страны Запада считают, что конфликт на Украине — это мелкий кризис, который так или иначе завершится в обозримой перспективе. Этим объясняется то, что гораздо большие усилия направлены на противостояние с Китаем, рассказал «Ленте.ру» научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Кризис на Украине считают мелким конфликтом, а противостояние с КНР — более серьезной проблемой, под решение которой должна подстраиваться вся оборонная сфера и международная политика США, пояснил Ермаков. «Россию называют, с одной стороны, острой угрозой миропорядку, но, с другой стороны, считают ситуацию краткосрочной проблемой. А противостояние с Китаем — это вещь экзистенциальная», — указал эксперт.

Он также напомнил, что разговоры о противостоянии с Китаем начались и до кризиса на Украине: некоторые считают, что это произошло уже при бывшем президенте США Джордже Буше-младшем, но окончательно линия на противодействие была принята при Бараке Обаме.

Руководитель действующего в структуре Министерства внутренней безопасности США агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Джен Истерли также называла Китай главной угрозой США и в киберпространстве.