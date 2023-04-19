«Дочки» американских инвестбанков потерпели убытки в России

Российские «дочки» американских Goldman Sachs и Bank of America сообщили об убытках

Российские «дочки» американских инвестиционных банков — Goldman Sachs и Bank of America — потерпели убытки по итогам 2022 года. Это произошло впервые за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на данные отчетностей структур.

Выяснилось, что Голдман Сакс Банк (Goldman Sachs) зафиксировал потери в 176,6 миллиона рублей против чистой прибыли в 2,1 миллиарда годом ранее. Убыток «Меррилл Линч Секьюритиз» (Bank of America) составил 658,8 миллиона рублей, притом что годом ранее брокер получил прибыль в 614,1 миллиона рублей. Обе структуры в России занимаются инвестиционным банкингом, а также проводят операции на валютном рынке и бирже и сопровождают сделки.

Как пояснил, управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, оставшиеся активы в обеих компаниях — это преимущественно денежные средства. «То есть это также абсолютная ликвидность, а не работающие активы, приносящие доход», — уточнил он. По словам эксперта, закрыть такой бизнес технически можно «за считаные дни», если бы была возможность вывести капитал из России.

В конце января 2023-го стало известно, что Goldman Sachs продал часть активов в России местному топ-менеджменту. Покупателями портфеля стали управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. Осенью 2022-го Bank of America начал переводить часть сотрудников из России в Дубай.