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12:07, 19 апреля 2023Спорт

Аргентинский игрок клуба РПЛ рассказал о желании получить российское гражданство

Аргентинский хавбек «Крыльев Советов» Гарре назвал российский паспорт хорошим подспорьем

Фото: Rodrigo Valle / Getty Images

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о желании получить российское гражданство. Его слова передает «Чемпионат».

«Для меня нет проблемы в получении паспорта РФ. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Вполне возможно, что я проведу в России много лет», — заявил он. Хавбек назвал российский паспорт хорошим подспорьем.

Гарре перешел в «Крылья Советов» в январе 2023-го. Контракт 22-летнего игрока с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитан до июня 2026 года.

Ранее о возможности получить российское гражданство высказался еще один игрок самарского клуба Гленн Бейл. По словам нидерландского защитника, он, возможно, задумается об этом, если «Крылья Советов» предложат ему новый контракт.

Дарья Коршунова
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