В МВД пообещали не штрафовать за портреты ветеранов на машинах

МВД пообещало не штрафовать за портреты ветеранов на машинах в рамках «Бессмертного полка»

В МВД пообещали не штрафовать за портреты ветеранов на машинах в рамках «Бессмертного полка». Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

В ведомстве сообщили, что наличие портрета ветерана на автомобиле не будет рассматриваться как административное правонарушение и не повлечет ответственности.

«Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле», — сообщили в МВД.

Организаторы акции «Бессмертный полк» не стали подавать заявку на шествие в 2023 году. В качестве причины отмены шествия были названы меры безопасности. В качестве альтернативных форматов будет предложено внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект «Стена памяти» с фотографиями героев войны.