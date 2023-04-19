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10:26, 19 апреля 2023Мир

Китай ответил на план Макрона по Украине

Китай поддержал стремление Европы к переговорам в ответ на план Макрона по Украине

Власти Китая поддерживают стремление стран Европы к возобновлению переговоров России и Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на план президента Франции Эммануэля Макрона по мирному урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, хочет в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры Москвы и Киева. Так Вэньбинь ответил на вопрос об оценке плана Макрона, который он планирует предложить Китаю.

Ранее стало известно, что французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров России и Украины летом 2023-го.

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Виктория Кондратьева
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