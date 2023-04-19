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19:21, 19 апреля 2023Мир

Назван способ давления США на Швейцарию

Политолог Коньков назвал расследование по Credit Suisse способом давления США на Швейцарию

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Расследование по Credit Suisse можно назвать способом давления США на Швейцарию. В Вашингтоне недовольны тем, как Берн применяет санкции против России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Ранее бюджетный комитет сената США опубликовал данные, согласно которым швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников. Отмечается, что данные об этом не разглашались.

Я не исключал бы связь между такого рода результатами расследования с неустойчивой позицией Швейцарии относительно антироссийских санкций

Александр Коньковполитолог

«Несмотря на активный отказ Швейцарии от своего нейтралитета и включение страны в антироссийскую санкционную политику, в последние недели можно было слышать неудовлетворение со стороны Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, относительно того, как Швейцария применяет санкции против России. Поэтому разного рода формы давления могут использоваться, в том числе и репутационного плана тоже», — убежден Коньков.

При этом политолог отметил, что сама новость о расследовании США долго жить не будет в силу того, что многие привыкли к разного рода заявлениям политиков западных стран.

«К сожалению, общество уже спокойно на такие вещи реагирует», — заключил он.

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Позднее стало известно, что Швейцария пока не планирует присоединяться к международной целевой группе Repo (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по заморозке активов граждан России.

При этом ранее президент Швейцарии Алан Берсе заявлял, что конфедерация делает все возможное для реализации антироссийских санкций в полном объеме, однако это непросто.

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Алена Шевченко
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