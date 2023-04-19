Волонтеры раскрыли детали ночных поисков погибшей в Балашихе трехлетней девочки

Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали о поиске свидетелей в районе гибели ребенка в Балашихе

Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» раскрыли детали ночных поисков погибшей в Балашихе трехлетней девочки. В беседе с «Лентой.ру» они сообщили, что утром отряд не успел приступить к работе.

«У нас были задачи информационного характера: нам нужно было распространить информацию, прозвонить больницы, оклеить местность и опросить людей, проживающих в тех районах, запросить информацию с видеорегистраторов», — рассказали волонтеры.

Представители отряда добавили, что прочесывать местность закончили еще ночью.

«Мы искали свидетелей, которые могли бы видеть девочку и могли бы нам указать, в каком направлении дальше работать. Однако, к сожалению, работа успеха не принесла. Никаких зацепок мы не получили. А утром отряд не успел приступить к работе», — сообщил волонтер.

19 апреля стало известно, что трехлетнюю девочку, которая пропала после гибели матери в Балашихе, нашли мертвой под плитой в полом пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда. Отмечается, что именно на козырьке ранее обнаружили тело матери девочки.

О случившемся в Балашихе стало известно вечером во вторник, 18 апреля. Тогда мать девочки выпала из окна восьмого этажа и погибла. Ее дочь после этого пропала — на камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но впоследствии девочка на улицу не выходила. Известно, что семья приехала в Подмосковье из Луганска.

