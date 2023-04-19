Боец «Вагнера» заявил о строительстве укреплений ВСУ в Артемовске для видимости

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) строили часть укреплений в Артемовске (украинское название — Бахмут) для создания видимости. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что основными укреплениями становились жилые дома, в том числе в частном секторе, а окопы и постройки не использовались украинскими военными.

«Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута», — уточнил боец группы «Вагнер».

Он добавил, что в ближайших к центру города окопах украинские военные не находились, их выкопали для вида.

Ранее бойцы частной военной компании «Вагнер» рассказали о тактике украинских войск в Артемовске и таких приемах, как минирование и подрыв зданий при отступлении, а также захват заложников из числа мирных жителей.

