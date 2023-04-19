Стало известно о взятии здания бывшей швейной фабрики в Артемовске

ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске здание швейной фабрики, куда ВСУ перебрасывали резервы

В Артемовске (украинское название — Бахмут) бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» штурмом взяли здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта», куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывали резервы для удержания позиций в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», здание служило для ВСУ укрепрайоном, внутри были небольшие подвалы и заезд. Собеседник агентства отметил, что украинская сторона могла выстроить хорошую линию обороны и долго ее держать. «Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь», — рассказал он.

Боец ЧВК «Вагнер» уточнил, что противник решил покинуть здание и взорвать его. Как стало известно, при отступлении украинские войска подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами. В результате оказалась частично уничтожена западная часть фабрики. Однако никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не пострадал.

Отмечается, что штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» приближается к западным окраинам Артемовска, где ВСУ сосредоточили свои силы.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал артемовское направление эпицентром боевых действий.

15 апреля пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десятилетия. Как он считает, российские войска поставили цель взять город. Череватый отметил, что украинские бойцы делают все возможное для того, чтобы не допустить этого.