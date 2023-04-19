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20:37, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Лера Кудрявцева пожаловалась на трудности похудения

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на трудности отказа от сладкого и мучного

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на трудности похудения. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она призналась, что стала есть больше сладкого и мучного, когда разместила на своем холодильнике объявление об отказе от вредных продуктов.

Ведущая показала, что повесила на холодильник напоминание о том, что ей запрещается есть сладкое и мучное. «Сахар, мучное — не жрать!» — гласит обращение Кудрявцевой к самой себе. Однако, по ее словам, такой способ не помог ей ограничить себя в употреблении вредных и калорийных продуктов.

«Как только я повесила вот это на холодильник, я стала больше есть сахара и мучного. Ну типа, я вот сейчас доем этот кулич, доем эту конфетку и все. У меня же висит как бы объявление на холодильнике. Я вот это сейчас последнее съем, доем и не буду больше», — возмутилась Кудрявцева.

Ранее ведущая призналась, что не ходит к косметологам из-за страха процедур. Кудрявцева отметила, что хорошо выглядеть ей помогают фотошоп и грим.

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Олег Давыдов
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