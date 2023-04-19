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10:29, 19 апреля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ украинского диверсанта в Керчи попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинского диверсанта, готовившего подрыв в Керчи
Начало событий в новости ФСБ предотвратила подготовленную украинским агентом диверсию в Керчи

ФСБ показала оперативное видео задержания украинского агента, готовившего диверсию на объекте энергосистемы в Керчи. Запись публикует РИА Новости.

На попавших в сеть кадрах видны бойцы спецназа, которые входят в квартиру подозреваемого и надевают на него наручники.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Керчи. Задержан 51-летний гражданин России и Украины. Из его квартиры изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. В телефоне мужчины имеется переписка с представителем украинской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Мужчина арестован, ему грозит пожизненный срок.

Любовь Ширижик
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