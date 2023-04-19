ФСБ предотвратила подготовленную украинским агентом диверсию в Керчи

ФСБ заявила о предотвращении диверсии украинского агента на объекте энергосистемы в Керчи

В Керчи силовики предотвратили диверсию украинского агента на объекте энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, диверсию готовил 51-летний гражданин России и Украины. Из его квартиры изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. Отмечается, что у фигуранта нашли переписку с представителем украинской спецслужбы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящий момент мужчину арестовали. Ему может грозить пожизненный срок.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракты в Москве и Новосибирске.