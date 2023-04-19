Экс-премьер Украины предрек рост госдолга

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что госдолг может вырасти до $173 млрд к концу года

Объем государственного долга Украины может вырасти до 173 миллиардов долларов к концу 2023 года. Такое развитие ситуации предрек экс-премьер Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов», — отметил он.

По его словам, часть помощи Запада поступает в формате грантов, однако подавляющая поддержка США, Евросоюза и некоторых государств и организаций — это кредиты, которые Украине придется выплатить.

Азаров подчеркнул, что бюджет Украины сформирован на основе поддержки со стороны западных стран, что позволяет считать долг в 120 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, добавил он, если учитывать только украинские доходы, то долг составит 300 процентов от ВВП. Также экс-премьер Украины обратил внимание, что с ростом долга возрастут и траты на его обслуживание. По его словам, в 2023 году они увеличится в два раза.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что бюджет Украины получил более 45 миллиардов долларов международной помощи с конца февраля 2022 года.

25 марта кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре года. Мораторий на их выплаты Киевом продлили до 2027 года. Как сообщалось, решение приняли после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении республике 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом.