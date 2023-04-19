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13:34, 19 апреля 2023Силовые структуры

Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным

Мосгорсуд признал законным приговор в 8,5 года колонии депутату Яшину за фейки о ВС РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным приговор депутату Илье Яшину (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов), осужденному к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков про Вооруженные силы России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято после рассмотрения апелляционных жалоб защиты подсудимого, которая просила оправдать его.

Приговор вступил в законную силу. Яшина этапировали в СИЗО Ижевска в конце 2022 года.

Мещанский суд Москвы 9 декабря 2022 года вынес приговор депутату за публикацию на YouTube видеозаписи, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Яшина было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

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Любовь Ширижик
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