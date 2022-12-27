Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 27 декабря 2022Силовые структуры

Этапированного из СИЗО Москвы бывшего депутата Яшина привезли в изолятор Ижевска

Этапированного из московского изолятора экс-депутата Илью Яшина привезли в СИЗО Ижевска

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Этапированного из московского изолятора бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) привезли в СИЗО Ижевска. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Депутата этапировали до вступления в законную силу решения суда.

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о готовности Украины к переговорам
Энергетический кризис в Европе ослабнет из-за погоды
Опубликована карта боевых действий на Украине на 27 декабря
Россияне бросились менять валюту перед Новым годом
Этапированного из СИЗО Москвы бывшего депутата Яшина привезли в изолятор Ижевска
На Украине введут компенсации военным ВСУ за нахождение в плену
Косметолог раскрыла россиянкам способы уменьшить щеки
Более 30 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
Кремль анонсировал поездку Путина в Псков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.