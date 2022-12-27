Этапированного из СИЗО Москвы бывшего депутата Яшина привезли в изолятор Ижевска

Этапированного из московского изолятора экс-депутата Илью Яшина привезли в СИЗО Ижевска

Этапированного из московского изолятора бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) привезли в СИЗО Ижевска. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Депутата этапировали до вступления в законную силу решения суда.

Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении бывшего депутата было заведено 13 июля. Свою вину он не признал.