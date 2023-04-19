Неизвестные похитили защитницу Киево-Печерской лавры во время прямого эфира

УПЦ заявила, что защитницу Киево-Печерской лавры Кохановскую похитили в прямом эфире

Правозащитницу Викторию Кохановскую, защищающую Киево-Печерскую лавру, похитили неизвестные. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в Telegram.

«Очевидцы сообщили, что таким образом ее забрала полиция», — говорится в сообщении. Уточняется, что женщина в тот момент вела прямой эфир у стен монастыря. Пост сопровождает видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено задержание Кохановской.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре прихожане канонической УПЦ начали теснить полицейских у закрытой галереи Ближних пещер. Собравшие у входа в галерею верующие потребовали от вооруженных автоматами полицейских, чтобы они предъявили обосновывающее их действия решение суда.

19 апреля стало известно, что на территорию Киево-Печерской лавры пришли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, чтобы заблокировать вход в обитель