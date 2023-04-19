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11:57, 19 апреля 2023Россия

В ДНР создали призывную комиссию

Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин указом создал призывную комиссию. Текст документа размещен на официальном сайте главы ДНР.

Кроме призывной комиссии ДНР, согласно указу, в республике будут созданы призывные комиссии местных администраций. Кроме того, будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, а информацию о проведении весеннего и осеннего призывов надлежит предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно.

Документ принят 31 марта 2023 года и вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в Генштабе сообщили, что в России в рамках весенней призывной кампании повестки получили 52 тысячи человек. При этом 21 тысяча призывников призвана годными к службе, 29 тысяч человек получили отсрочки по законным основаниям.

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах начался в России 1 апреля. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, в армию планируется направить 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.

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Варвара Кошечкина
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