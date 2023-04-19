В ДНР создали призывную комиссию

Врио главы ДНР Денис Пушилин указом создал призывную комиссию

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин указом создал призывную комиссию. Текст документа размещен на официальном сайте главы ДНР.

Кроме призывной комиссии ДНР, согласно указу, в республике будут созданы призывные комиссии местных администраций. Кроме того, будет утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, а информацию о проведении весеннего и осеннего призывов надлежит предоставить главе ДНР до 1 августа 2023 года и до 15 января 2024 года соответственно.

Документ принят 31 марта 2023 года и вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в Генштабе сообщили, что в России в рамках весенней призывной кампании повестки получили 52 тысячи человек. При этом 21 тысяча призывников призвана годными к службе, 29 тысяч человек получили отсрочки по законным основаниям.

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах начался в России 1 апреля. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, в армию планируется направить 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.