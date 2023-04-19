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06:00, 19 апреля 2023Среда обитания

На российских дачах увеличилось число краж

«Росгосстрах»: зимой на российских дачах на 40 процентов увеличилось количество краж

Фото: Elizabeth Debicki / Globallookpress.com

В прошедший зимний период на российских дачах увеличилось количество краж. За год динамика достигла 40 процентов. Об этом сообщают специалисты страховой компании «Росгосстрах», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики проанализировали число обращений клиентов. Наравне с ростом количества краж снизилась средняя сумма страховой выплаты — примерно на 30 процентов. По словам экспертов, данные свидетельствуют о том, что стоимость украденных вещей уменьшилась. Так, злоумышленники крали окна, двери, электропроводку и откосы.

«Мы фиксируем рост противоправных действий и краж на дачах, в то же время отмечаем, что предпочтения у воров тоже меняются. Раньше чаще воровали предметы, которые можно сдать в металлолом, а в последнее время злоумышленники больше интересуются строительными материалами», — отметили в компании.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что рассчитывать на возмещение ущерба за снегопад на даче можно в том случае, если осадки оказались обильными. Не всегда ущерб от тяжелого снега будут возмещать, так как страховая компания может апеллировать к тому, что владелец дома сам обязан убирать снег и следить за сохранностью постройки.

Нина Ташевская
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