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14:05, 19 апреля 2023Путешествия

Стало известно о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 19 и 20 апреля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило на полуострове 19 и 20 апреля штормовое предупреждение из-за обильных осадков. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Стало известно, что во второй половине дня 19 апреля и в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди с грозами, местами град. По словам спасателей, в подобных погодных условиях увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных происшествий на объектах ЖКХ, риск роста числа ДТП, возникновения заторов на дорогах и подтопления территорий.

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Кроме того, повышается вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. «Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — отмечается на сайте МЧС.

Ранее в апреле крупнейшие гостиницы и отели Крыма анонсировали масштабные скидки на летний отдых. Отмечается, что снижение стоимости и предоставление скидок на проживание связано со значительным падением спроса среди россиян на отдых на полуострове.

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Валентина Процкова
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