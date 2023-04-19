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00:51, 19 апреля 2023Мир

Лавров высказался о позиции Бразилии по Украине

Лавров: США считают возможным выносить вердикты по позиции Бразилии по Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

США считают возможным выносить вердикты по любому поводу, в том числе о высказывании главы МИД Бразилии по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Запись выступления дипломата опубликована на YouTube-канале ведомства.

Лавров ответил на вопрос о реакции Белого дома на заявление Бразилии. «Тут и комментировать нечего: США считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу. Сами они неподсудны, как им кажется», — высказался министр.

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виэйра заявил, что не согласен с координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби, который раскритиковал Бразилиа за «повторение российской и китайской пропаганды» на фоне конфликта на Украине.

Виэйра указал, что в Москве и Бразилиа находятся бразильские и российские дипломатические представители последние 195 лет, поэтому страны «обладают общей историей». Администрация США считает глубоко проблематичным подход Бразилии к украинскому конфликту.

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Марина Совина
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