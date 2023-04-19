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13:02, 19 апреля 2023Спорт

Появились подробности предполагаемого контракта «Барселоны» с Месси

Mundo Deportivo: «Барселона» предложит нападающему ПСЖ Лионелю Месси контракт на два года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Барселона» предложит нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт на два года. Подробности предполагаемого соглашения появились на сайте Mundo Deportivo.

По информации издания, «Барселона» хочет вернуть игрока летом 2023 года, когда у него закончится контракт с ПСЖ. В случае подписания двухлетнего соглашения Месси сможет принять участие в праздновании 125-летия каталонского клуба в конце 2024 года.

Источники в «Барселоне» отмечают, что возвращение Месси будет финансово выгодным. Ожидается, что аргентинец сможет приносить до 25 процентов дохода клуба.

13 апреля Catalunya Radio сообщило, что Месси намерен вернуться в «Барселону» и общается на эту тему с главным тренером команды Хави. Днем позднее журналист Фабрицио Романо заявил, что в мае 2023 года станет понятно, не нарушит ли каталонский клуб финансовый fair play в случае подписания Месси.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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