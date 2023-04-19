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15:12, 19 апреля 2023Путешествия

Пользователи TikTok назвали самое неудобное место в самолете

Часто путешествующие пользователи TikTok назвали место у окна самым неудобным в самолете

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажиры назвали место у окна самым неудобным в самолете, так как для похода в туалет приходится просить разрешения у незнакомцев. Об этом поспорили часто путешествующие пользователи TikTok под публикацией блогерши Кассандры Бишофф (Cassandra Bischoff), передает Daily Mail.

Девушка опубликовала в соцсети видео, на котором она сидит в самолете в кресле у окна. В подписи к ролику блогерша указала, что не любит это место и предпочитает располагаться во время путешествия в проходе салона. «Тот факт, что я должна заставлять незнакомцев вставать, чтобы я могла помочиться, вызывает у меня сильную тревогу», — объяснила Бишофф.

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Публикация вызвала споры среди подписчиков девушки, некоторые юзеры написали, что им нравится сидеть у окна, поскольку на этом месте удобнее отдыхать во время длительных перелетов. Однако большинство пользователей встали на сторону девушки, заметив, что кресло у иллюминатора похоже на ловушку, из которой тяжело выбраться.

«100 процентов выберу проход, мне нужно контролировать свои движения. Даже не из соображений беспокойства — я просто не хочу просить у незнакомцев разрешения помочиться», — заключил один из комментаторов.

Ранее россияне устроили скандал в самолете из-за немца, занявшего чужое место на борту. Сначала замечание иностранцу сделала жительница Тюмени, после чего между ними разгорелся конфликт.

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Зарина Дзагоева
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