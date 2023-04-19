Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:32, 19 апреля 2023Наука и техника

Microsoft создаст процессор для работы с ИИ

The Information: Microsoft ускорит разработку процессоров для ИИ из-за ChatGPT

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американская корпорация Microsoft с 2019 года работает над созданием процессоров для искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Information.

В отчете медиа говорится, что компания уже четыре года тайно занимается разработкой чипов. Из-за взрывной популярности чат-бота ChatGPT и подобных инструментов в Microsoft решили ускорить процесс создания процессоров.

По словам журналистов, в компании осознали, что отстают от других IT-гигантов, которые уже представили свои решения для работы с ИИ. Также в корпорации понимают, что современные продвинутые процессоры стоят слишком дорого. Проект разрабатывают под кодовым названием Athena, над ним работает около 300 специалистов.

Отмечается, что в Microsoft намерены подсчитать, сколько графических процессоров от Nvidia им необходимо, чтобы наладить выпуск чипов. Также в 2019 году компания вложила один миллиард долларов в OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. В корпорации могут представить первую версию процессоров для работы с ИИ в 2024 году.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Samsung рассмотрит возможность отказаться от поисковика Google в своих смартфонах. Отмечается, что компания может выбрать поисковую машину Bing от Microsoft.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Стоимость приготовления традиционного итальянского блюда подскочила
В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»
Российская авиация уничтожила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР
На Украине назвали поставляющие системы ПВО страны Запада
Российские войска пресекли деятельность диверсионных групп на территории ДНР
Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова из-за закона об ЛГБТ
Раскрыта стоимость первого складного смартфона Google
Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.