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16:38, 19 апреля 2023Россия

Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений

Минобороны отчиталось о пресечении действий двух украинских ДРГ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в среду, 19 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что действия на данном направлении велись силами «Западной» группировки войск.

«В районах населенных пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Двуречная был уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки на купянском направлении российские войска уничтожили более 120 военнослужащих Украины, а также танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевую машину РСЗО «Град».

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Ранее стало известно, что российские военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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