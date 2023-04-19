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14:31, 19 апреля 2023Моя страна

Организаторы «Нашествия» проведут конкурс среди молодых музыкантов

Организаторы «Нашествия» предложили музыкантам побороться за право выступить на фестивале

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Организаторы «Нашествия» решили провести конкурс среди молодых музыкантов. Как уточняется на официальной странице оргкомитета фестиваля «ВКонтакте», прием заявок будет проводиться до 15 мая включительно.

Участники конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» поборются за право выступить на фестивале и отправиться на гастроли, а также попасть в ротацию «Нашего радио».

Отмечается, что принять участие в конкурсе может любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур».

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Варвара Кошечкина
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