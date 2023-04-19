Организаторы «Нашествия» проведут конкурс среди молодых музыкантов

Организаторы «Нашествия» предложили музыкантам побороться за право выступить на фестивале

Организаторы «Нашествия» решили провести конкурс среди молодых музыкантов. Как уточняется на официальной странице оргкомитета фестиваля «ВКонтакте», прием заявок будет проводиться до 15 мая включительно.

Участники конкурса «Нашествие: Молодые Ветра» поборются за право выступить на фестивале и отправиться на гастроли, а также попасть в ротацию «Нашего радио».

Отмечается, что принять участие в конкурсе может любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур».