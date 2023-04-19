Германия отказалась от капитального ремонта резиденции посла в Москве

Spiegel: МИД ФРГ отказался от ремонта резиденции посла в Москве за 15,6 миллиона долларов

Министерство иностранных дел ФРГ отказалось от капитального ремонта резиденции посла в Москве за 15,6 миллиона долларов. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

По данным издания, немецкое внешнеполитическое ведомство в июле 2023 года повторно рассмотрит вопрос реконструкции здания, арендованного правительством Германии до 2105 года в качестве посольской резиденции

Отмечается, что здание было построено по заказу российского купца Якова Шлосберга в 1910-1911 года. Усадьба входит в список объектов культурного наследия России и ныне остро нуждается в реконструкции для обеспечения мер пожарной безопасности.

Ранее Чехия потребовала у МИД России оплату за аренду 40 земельных участков, где располагаются здания российской дипмиссии в республике. Прага настаивает на пересмотре заключенных еще с СССР договоренностей, предусматривающих бесплатное право пользования землей для учреждений советского МИД.