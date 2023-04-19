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18:43, 19 апреля 2023Из жизни

Отец и дочь наткнулись на огромного осьминога во время рыбалки

Devon Live: в Великобритании отец и дочь во время рыбалки нашли осьминога длиной два метра

Фото: Qijin Xu / Unsplash

Зигги Остин и его дочь Лорен, жители английского графства Девон, Великобритания, нашли двухметрового осьминога на берегу во время рыбалки. Об этом сообщает Devon Live.

Отец рассказал, что, увидев осьминога, сперва решил, что наткнулся на рыболовную сеть. «Потом накатила большая волна и сдвинула ее. Она перевернулась, и стали видны щупальца. Я подумал: "Черт побери! Это же осьминог"», — говорит он. Мужчина подтянул его наверх с помощью удочки, затем Лорен схватила моллюска за руку и затащила на камни, где они рыбачили.

Мужчина считает, что им попался огромный осьминог. Обычно они достигают полутора метров в длину, однако он считает, что существо было больше двух метров. «Я хочу забрать его домой и измерить, потому что это может быть самый большой из когда-либо обнаруженных осьминогов», — рассказал он.

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Моллюск был уже мертв, когда его нашли. Остин предположил, что его убил тюлень, который регулярно подплывает к берегу, где он рыбачит, и ворует рыбу. По оценкам мужчины, осьминог весит около десяти килограммов. Остин планирует провести вскрытие и транслировать его в социальной сети, если жена разрешит сделать это прямо на кухне.

После этого Остин собирается приготовить блюдо из найденного осьминога. По его словам, он получил множество советов по приготовлению моллюска от рыбаков, которые находились на берегу. «Я бы никогда не убил такое удивительное существо, но не хочу, чтобы оно пропадало зря. Все мои друзья уже просят кусочек», — рассказывает он.

Ранее сообщалось, что житель США решил порыбачить после работы, поймал на редкость крупную рыбу и побил мировой рекорд. Мужчина случайно подстрелил карликового сомика, который оказался гораздо больше собратьев.

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Алиса Удовик
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