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16:04, 19 апреля 2023Экономика

Heineken нашел покупателя на бизнес в России

Пивоваренный концерн Heineken сообщил, что нашел покупателя на бизнес в России

Фото: Manatjang1979 / Shutterstock / Fotodom

Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России. Об этом компания сообщила в своем квартальном отчете.

В документе раскрывается информация о том, кто претендует на покупку активов, но сообщается, что сделка уже подготовлена и сейчас ожидает одобрения российских властей.

В отчете также указано, что после потери российского рынка в 2022 году мировые продажи компании в натуральном выражении снизились всего на три процента.

Об уходе с российского рынка концерн сообщил еще в марте 2022 года. Он пообещал приостановить экспорт пива и все инвестиции в страну.

В феврале 2023-го Heineken подтвердил, что работает над уходом с российского рынка и хочет, чтобы процесс завершился как можно скорее, однако испытывает трудности с продажей бизнеса в России. Концерн ожидает, что потеряет от ухода из России 300 миллионов евро (23,8 миллиарда рублей). Сделку по продаже бизнеса компания планирует завершить в первой половине 2023 года.

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Софья Ермакова
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