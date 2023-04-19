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11:58, 19 апреля 2023Бывший СССР

Посол Украины призвал НАТО умолять Киев стать частью альянса

Посол Украины Пристайко призвал НАТО умолять Киев стать частью альянса

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В НАТО должны умолять Украину стать частью Североатлантического альянса. С такой позицией посол республики в Великобритании Вадим Пристайко выступил в интервью американскому журналу Newsweek.

По его мнению, единственной целью НАТО является борьба с Россией. При этом дипломат отметил, что у Киева есть для этого «миллион вооруженных людей».

«Если вы хотите иметь кого-то, кто не просто готов, но знает, как это сделать, спросите Украину. Умоляйте ее стать частью вашего альянса», — призвал он.

Ранее сообщалось, что в интервью Пристайко посетовал на «нездоровую одержимость» весенним контрнаступлением Вооруженных сил Украины, присутствующую в самой стране и на Западе. Посол также выразил опасение, что если «что-то пойдет не так», то Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и признанию потери Крыма.

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Алевтина Запольская
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