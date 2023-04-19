Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 19 апреля 2023Россия

Стали известны подробности призыва на военную службу в ДНР

Попавших под указ Пушилина о военной службе в ДНР мужчин в войска отправлять не будут
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Под указ о призыве на военную службу в Донецкой народной республике (ДНР) попадают мужчины 1996-2005 годов рождения. Об этом говорится в тексте указа временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

В Telegram-канале «ДНР. Принято», в котором публикуются официальные документы республики, отмечается, что в период весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие в ДНР, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут. Указывается, что это обусловлено указаниями вышестоящего командования, обстановкой на территории ДНР и проведением российской специальной военной операции на Украине.

В администрации главы ДНР пояснили, что получившие повестку и прошедшие медкомиссию молодые люди после постановки на воинский учет останутся дома.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин указом создал призывную комиссию. Согласно документу, в республике будут созданы призывные комиссии местных администраций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.