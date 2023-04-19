Стали известны подробности призыва на военную службу в ДНР

Попавших под указ Пушилина о военной службе в ДНР мужчин в войска отправлять не будут

Под указ о призыве на военную службу в Донецкой народной республике (ДНР) попадают мужчины 1996-2005 годов рождения. Об этом говорится в тексте указа временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

В Telegram-канале «ДНР. Принято», в котором публикуются официальные документы республики, отмечается, что в период весенней призывной кампании 2023 года граждане, постоянно проживающие в ДНР, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут. Указывается, что это обусловлено указаниями вышестоящего командования, обстановкой на территории ДНР и проведением российской специальной военной операции на Украине.

В администрации главы ДНР пояснили, что получившие повестку и прошедшие медкомиссию молодые люди после постановки на воинский учет останутся дома.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин указом создал призывную комиссию. Согласно документу, в республике будут созданы призывные комиссии местных администраций.