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14:00, 19 апреля 2023Россия

В Москве подростки избили якобы оскорбившего их религию мальчика

В Москве подростки избили сверстника из-за якобы оскорбления их религии и попали на видео

В Москве группа подростков избила сверстника. Молодой человек якобы оскорбил их религиозные чувства, сообщает Telegram-канал «Плохие новости», опубликовавший видеозапись инцидента.

На кадрах мальчики бьют по лицу сверстника. При этом подросток с длинными волосами просит у них прощения за свои слова. «Ты думаешь, этого достаточно?» — спрашивает один из парней, после чего наносит ему еще один удар.

Затем подростки объясняют сверстнику, что он «получает за дело» и в грубой форме советуют ему остричь волосы.

Ранее в Магнитогорске около 20 подростков-мигрантов напали на прохожих. Они оскорбляли гулявших по улицам горожан и провоцировали конфликтную ситуацию. В результате их действий пострадал один человек.

Алан Босиков
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