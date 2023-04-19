В Москве подростки избили якобы оскорбившего их религию мальчика
В Москве подростки избили сверстника из-за якобы оскорбления их религии и попали на видео
В Москве группа подростков избила сверстника. Молодой человек якобы оскорбил их религиозные чувства, сообщает Telegram-канал «Плохие новости», опубликовавший видеозапись инцидента.
На кадрах мальчики бьют по лицу сверстника. При этом подросток с длинными волосами просит у них прощения за свои слова. «Ты думаешь, этого достаточно?» — спрашивает один из парней, после чего наносит ему еще один удар.
Затем подростки объясняют сверстнику, что он «получает за дело» и в грубой форме советуют ему остричь волосы.
Ранее в Магнитогорске около 20 подростков-мигрантов напали на прохожих. Они оскорбляли гулявших по улицам горожан и провоцировали конфликтную ситуацию. В результате их действий пострадал один человек.