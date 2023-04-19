На Украине рассказали о грозящей серьезными убытками проблеме

«Страна.ua» сообщила, что рекордное весеннее половодье грозит Украине серьезными убытками

Рекордное весеннее половодье на Украине грозит серьезными убытками, под угрозой также оказался будущий урожай. О новой проблеме рассказало издание «Страна.ua».

В статье сообщается, что страну «в буквальном смысле заливает». По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превысил аналогичные показатели прошлого года.

В ведомстве отметили, что подобное явление происходит раз в десять лет, такой паводок наблюдался на Украине в 2013 году. На ликвидацию последствий Киеву потребуются сотни миллионов гривен, пишет издание.

«Паводок пока не закончился, о размере ущерба рано говорить. Но в любом случае он будет немалым. Хотя цифры не сопоставимы с тем ущербом, который наносит конфликт. И поэтому для нас сейчас убытки от "большой воды" все равно — не на первом плане», — уточнил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он добавил, что от паводка есть свои плюсы. Так, «разгон» водной генерации позволит Украине нарастить экспорт электроэнергии.

Отмечается, что из-за подъема уровня водоемов под угрозой оказался урожай ранних овощей и ягод. Дефицит может спровоцировать рост цен на «огородную» продукцию на 10-15 процентов.

От половодья пострадали около девяти тысяч гектар сельскохозяйственных земель, это не должно нанести серьезного ущерба будущему урожаю, поскольку процент этих территорий от общего числа невелик. Эксперты называют гораздо более серьезной проблемой обмельчание рек и засуху в летний сезон.

В марте научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что некоторым российским регионам грозит затопление в период половодья. Он допустил аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму в период половодья 2023 года при умеренных и интенсивных дождях. На полуострове возможны прорывы дамб, что повлечет выход воды на поймы рек.

