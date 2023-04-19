Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:28, 19 апреля 2023Бывший СССР

Евросоюз приблизился к созданию миссии по обороне для Молдавии

Постпреды Евросоюза согласовали создание гражданской миссии по обороне для Молдавии

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Создание гражданской миссии по обороне и безопасности для Молдавии согласовали постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) в ходе встречи 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Решение согласовано, но еще требуется утверждение Совета ЕС», — рассказал источник в Евросоюзе.

Как заявляется, миссия должна будет способствовать укреплению безопасности республики в области кризисного управления и киберпространства, бороться с иностранным вмешательством, гибридными угрозами.

Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что жители Молдавии ведут себя как нация с ограниченными возможностями. Он также удивился тому, что некоторые граждане не разделяют позицию руководства страны по украинскому конфликту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.