Евросоюз приблизился к созданию миссии по обороне для Молдавии

Постпреды Евросоюза согласовали создание гражданской миссии по обороне для Молдавии

Создание гражданской миссии по обороне и безопасности для Молдавии согласовали постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) в ходе встречи 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Решение согласовано, но еще требуется утверждение Совета ЕС», — рассказал источник в Евросоюзе.

Как заявляется, миссия должна будет способствовать укреплению безопасности республики в области кризисного управления и киберпространства, бороться с иностранным вмешательством, гибридными угрозами.

Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что жители Молдавии ведут себя как нация с ограниченными возможностями. Он также удивился тому, что некоторые граждане не разделяют позицию руководства страны по украинскому конфликту.