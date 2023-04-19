Бывший аналитик ЦРУ назвал причину утечки документов Пентагона

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал спланированную акцию причиной утечки документов Пентагона

Утечка документов Пентагона с разведданными США может быть спланированной акцией нескольких американских чиновников. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению бывшего сотрудника разведки, спланированная утечка секретных документов призвана подготовить американскую общественность к провалу политики США на Украине при президенте Джо Байдене, дискредитация которого и стала причиной умышленного слива разведданных.

«Штаты не обладают тем промышленным потенциалом, который позволил бы регулярно снабжать ВСУ всем необходимым количеством артиллерийских снарядов, орудий или самолётов», — сказал Джонсон, добавив, что панику американцев также усиливает сближение России и Китая.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В разведданных содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке Тейшейру.