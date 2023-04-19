Попавшимся на взятке в пять миллионов рублей следователям СК вынесли приговор

Попавшихся на взятке в 5 млн руб. следователей Дубинского и Тринева отправили в колонию

В Москве бывшим следователям Следственного комитета России (СКР) Сергею Дубинскому и Андрею Триневу, попавшимся на взятке в пять миллионов рублей, вынесли приговор. Об этом в четверг, 19 апреля, «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

По решению Басманного суда, бывшего следователя из Курской области Тринева приговорили к 7,7 года колонии строгого режима, а его коллегу, следователя по особо важных делам Дубинского осудили на шесть лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей.

Дубинский и Тринев были задержаны с поличным в ноябре 2018 года при получении крупной взятки. Их поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России.