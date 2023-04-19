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20:29, 19 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина перепутали с наркодилером и забили железными трубами

В Башкирии молодые люди забили россиянина железными трубами, перепутав его с наркодилером

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан полицейские задержали двух молодых людей 17 и 19 лет, подозреваемых в убийстве 26-летнего россиянина. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

По данным следствия, жертва расправы оказалась на месте преступления из-за своего друга, который ранее был наркодилером и решил возобновить свою деятельность. На месте встречи их ждали вооруженные железными трубами молодые люди. Дилер сбежал с места, а его приятеля злоумышленники избили, перепутав со своей целью.

Пострадавшего заметил проезжавший мимо мотоциклист, который вызвал скорую, но медики не смогли спасти жизнь россиянина. В ходе розыска полицейские вышли на след подозреваемых, которые сняли небольшой домик и в момент задержания распивали спиртное.

Задержанные признались в содеянном. Изъято вероятное орудие преступления.

5 апреля сообщалось, что в Удмуртии осудят мужчину, избившего до смерти сожительницу из ревности и закопавшего тело.

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Владимир Седов
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