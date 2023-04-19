Умер индийский актер Аллу Рамеш

Индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет от остановки сердца

Индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Times of India.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца. «С первого дня вы поддерживали меня. И ваш голос все еще звучит в моей голове. Не в силах поверить в то, что вас больше нет», — обратился к покойному режиссер Рави Ананд.

Аллу Рамеш родился в городе Вишакхапатнам. Свою творческую карьеру актер начал в театре, однако позже дебютировал в телеэфире в качества участника шоу Chirujallu. Всего в фильмографии Рамеша порядка 50 лент, во многих из которых он исполнял второстепенные роли.

Ранее сообщалось о кончине советского и эстонского актера, танцора и режиссера Вяйно Арена. Он скончался в возрасте 89 лет. Причины смерти артиста не раскрываются.