Подразделение ВВС США приостановило разведработу из-за утечек секретных данных

Виновное в утечках секретов Пентагона подразделение ВВС США приостановило разведработу

Подразделение военно-воздушных сил (ВВС) США, где числится обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление военных.

Разведработа приостанавливается на период проведения расследования. «102-е крыло разведки в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную задачу», — подчеркнули военные. Эта миссия пока передана другим подразделениям.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

13 апреля арестовали подозреваемого в утечке 21-летнего рядового ВВС первого класса Джека Тейшера. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Американец был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.