Швеция потребовала от Сербии ввести антироссийские санкции

Президент Сербии Вучич: Швеция требует от Белграда введения санкций против Москвы

Белград пытается остаться военно нейтральным, даже несмотря на требование Швеции ввести санкции против Москвы и согласовывать свою внешнюю политику с европейской. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом, цитату приводит ТАСС.

«Господин Билльстрём настаивал на том, что Сербия должна ввести санкции против России и повторил это несколько раз, требуя согласования нашей внешней политики со странами, которые или являются членами ЕС или с теми, кто находится на европейском пути», — поделился Вучич.

По его словам, в ответ он указал главе шведского МИД на сербскую позицию, согласно которой страна должна оставаться нейтральной территорией. В связи с этим Вучич также напомнил о бомбардировках Югославии со стороны НАТО.

Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта 1999-го и продолжались до 4 часов утра 25 марта. Операция не была одобрена Совбезом ООН.