Жители Читы рассказали о нападающих на людей стаях бездомных собак

Жители Читы пожаловались на проблему бродячих собак в городе

Собаки сбиваются в стаи и нападают на взрослых и детей по всей Чите, рассказали «Ленте.ру» местные жители. По их словам, не помогают ни обращения в администрацию города, ни введение режима повышенной готовности.

«Мы оставляли заявку о том, что в четвертом микрорайоне бегает стая собак, она агрессивная, может наброситься на людей. Обращение написали, а собаки как бегали, так и бегают, — поделилась местная жительница Инга. — Какой смысл в этом режиме повышенной готовности, если суть все равно не меняется? Собакам, интересно, вообще сообщили, что у нас такой режим?»

Другой собеседник «Ленты.ру», Влад, заметил, что не понимает смысла отлова и чипирования бездомных животных. Ведь после этого собаки снова оказываются на улице, сбиваются в стаи и нападают на людей.

«Мне без разницы какая собака на меня нападет, с биркой или без бирки. Месяц назад на отца моего такая набросилась, он сумками отбивался. И то это здоровый крепкий мужчина, а что будет, если на женщину слабую нападет? На старика? Или вон ребенка недавно загрызли, новость была», — сказал мужчина.

Некоторые читинцы также оказались возмущены запретом на нахождение детей на улице без присмотра.

«Они сами развели здесь собачью свадьбу, а теперь нам детей на улицу нельзя выпускать. Кто за меня будет работать, пока я ребенка в школу и из школы вожу? Зато очень удобно — если с ребенком что-то случится, скажут, сами виноваты», — сказала Мила.

В Чите несколько собак ранее напали на ребенка. Как сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по российскому региону, после случившегося пострадавшего доставили в больницу, начата проверка.