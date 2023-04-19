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05:00, 19 апреля 2023Забота о себе

Мужчинам рассказали о причинах изменения запаха спермы

Эксперт по отношениям Лорен Грин: инфекции и диета влияют на запах спермы

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Запах спермы может измениться из-за употребления некоторых продуктов или наличия инфекционных заболеваний, считает эксперт по отношениям Лорен Грин. Ее мнение о других причинах изменений опубликовало издание HuffPost.

Эксперт рассказала, что появление нетипичного запаха вместе с выделениями белого или зеленого цвета с большой вероятностью свидетельствуют о наличии инфекций, передающихся половым путем. Она посоветовала, заметив тревожные симптомы, немедленно идти к врачу вместе с сексуальным партнером.

Грин добавила, что на запах спермы также влияет диета мужчины. Например, сладкие овощи, фрукты и специи, по словам эксперта, придают ей сладковатый аромат, а кофеин, алкоголь, табак, капуста, чеснок и спаржа — горький и резкий. «Если запах изменился и стал отталкивающим, исключите все новые продукты или напитки, которые недавно появились в рационе», — сказала Грин.

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Помимо этого, Грин посоветовала тщательно следить за гигиеной. Она объяснила, что пот или моча, которые остаются на коже, приводят к скоплению бактерий и появлению запаха, напоминающего хлор или отбеливатель.

Ранее акушер-гинеколог Фаина Гельман-Нисанов и ее коллеги назвали причины жжения во влагалище после секса. По их словам, симптом может появляться из-за микротравм и аллергии на сперму.

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Екатерина Улитина
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