Россиянам раскрыли меню для красивой кожи

Косметолог Людмила Егжина: арахис, морковь и гречка необходимы для красивой кожи

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина раскрыла меню для красивой кожи. Ее комментарий приводит Life.

В первую очередь эксперт посоветовала включить в рацион продукты с жирорастворимыми витаминами А и Е, которые способствуют омоложению и регенерации кожного покрова и обладают противовоспалительным эффектом. Среди них — авокадо, кедровые орехи, семена подсолнечника, арахис, миндаль, а также морковь, тыква, батат и печень.

Кроме того, необходимо обратить внимание на ингредиенты, содержащие цинк — например, говядину, фасоль, яичный желток и гречку, а также на содержащие аскорбиновую кислоту овощи и фрукты. «Чтобы кожа была более здоровой, нужно употреблять продукты, богатые пробиотиком. Они содержатся в кисломолочных продуктах натурального брожения, без подсластителей и красителей — это в основном кефир, ацидофилин, ряженка, натуральный йогурт и творог», — добавила собеседница издания.

Ранее российский дерматолог Варвара Ильина также раскрыла секреты красивой кожи. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами и средств для умывания с агрессивными ПАВ. В свою очередь, собеседница издания посоветовала умываться мягкой пенкой.