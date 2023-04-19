Премьер-министра Эстонии сравнили со Сталиным

Эстонский депутат сравнил премьер-министра Эстонии Каллас со Сталиным

Депутат парламента Эстонии Калле Грюнталь сравнил премьер-министра Эстонии Каю Каллас с Иосифом Сталиным из-за проводимой в стране налоговой политики, передает эстонский портал ERR.

«Посмотрите, что вы делаете сейчас в плане повышения налогов: налог на недвижимость, который неизмерим, налог на автомобили, налог на роскошь, акцизные налоги, НСО — все они растут. По сути, вы повторяете то, что делал Сталин», — заявил депутат.

По его мнению, в Советском союзе из-за политики коллективизации люди лишались собственности, а «зажиточные хутора должны были переходить в колхозы».

Кая Каллас не согласилась с таким сравнением и заявила, что в 1939 году в Эстонии увеличили расходы на оборону в ожидании «большой войны», но все равно не успели к ней подготовиться. Премьер-министр считает, что страна должна найти дополнительные средства на обеспечение безопасности, чтобы не лишиться независимости.

Ранее Эстония призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «угрозы со стороны России».

