Российский завод остановил выпуск бытовой техники из-за отсутствия спроса

«Ъ»: принадлежащий китайской Haier завод Candy в Кирове остановил выпуск бытовой техники

В середине апреля завод итальянского бренда Candy, принадлежащий китайской компании Haier, остановил выпуск бытовой техники из-за отсутствия спроса и серьезной конкуренции со стороны продукции, выпущенной в Китае и Турции. Об этом со ссылкой на местного чиновника пишет «Коммерсантъ».

Источник, близкий к компании, подтвердил эту информацию, в то время как минпром Кировской области утверждает, что предприятие работает в штатном режиме. В свою очередь коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил, что отгрузка техники Candy с российского предприятия больше не ведется.

Еще один собеседник издания рассказал, что заводы турецкой Arcelik в Липецке, на которых налажено производство холодильников и стиральных машин таких марок, как Indesit, Beko и других, испытывают похожие проблемы. Однако руководство предприятий решило пока работать в убыток и снизило цены, чтобы повысить загрузку мощностей.

В целом, по оценкам Holodilnik.ru, продажи холодильников в России в феврале упали на 42 процента в единицах товара и в два раза в денежном выражении. В случае стиральных машин падение составило 67 и 42,6 процента соответственно.

Управляющий директор направления крупной бытовой техники ГК «F+ tech | Марвел» Дмитрий Левин предположил, что без государственной поддержки производство бытовой техники в России окажется убыточным. Себестоимость товаров в Китае и Турции ниже, поэтому нужно либо вводить налоговые льготы для российских заводов, либо пошлины на импорт, что неизбежно приведет к росту цен. При этом, по оценкам эксперта, в первом квартале в стране наблюдается спад продаж бытовой техники.

Тем не менее топ-менеджер одной из крупных торговых сетей считает, что к лету завод Candy может возобновить работу. К тому моменту запасы удастся реализовать, и на продукцию предприятия вновь появится спрос, полагает он.

Ранее Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка предупредил о проблеме роста реальных зарплат на фоне рекордно низкой безработицы, который не сопровождается сравнимым ростом производства. По оценкам экспертов, из-за увеличения трудовых издержек бизнес вынужден будет снижать выпуск, так как производство в силу его дороговизны станет убыточным.