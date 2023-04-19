Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:27, 19 апреля 2023Экономика

Россия обеспокоилась чрезмерной зависимостью от китайских технологий

Bloomberg: власти России обеспокоены чрезмерной технологической зависимостью от Китая

Фото: Jason Lee / Reuters

Россия обеспокоена рисками, которые несет ее чрезмерная зависимость от Китая в поставках технологий, свидетельствует неопубликованный доклад Минцифры, распространенный среди российских ведомств летом 2022 года. О его содержании Bloomberg рассказали знакомые с документом европейские чиновники.

В 2022 году на фоне потери прямого импорта из США и ЕС и отсутствия собственного развитого производства, Россия впала в зависимость от альтернативных поставщиков технологий — в первую очередь Китая. К лету 2022-го власти обеспокоились тем, что китайские компании, такие как Huawei и China Mobile, могут занять доминирующее положение на местном рынке, а также представлять риск для информационной безопасности страны.

Кроме того, Москва сохраняет амбиции по созданию собственного производства критически важного оборудования, и чиновники переживают, что импорт из Китая может сдерживать развитие местной промышленности. Однако Bloomberg отмечает, что попытки российских производителей заменить компоненты иностранного производства отечественными деталями не привели к положительным результатам, поэтому у России пока нет возможности отказаться от китайских товаров.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Документ Минцифры подтверждает недавние сообщения СМИ о том, что Россия пыталась получить от Китая радиоэлектронику, маршрутизаторы, базовые станции, микроэлектронику, чипы и материалы, используемые для производства полупроводников. 

В докладе ведомства упоминаются многочисленные переговоры двух стран насчет поставок высокотехнологичных компонентов, увеличения китайских производственных мощностей в России и увеличения инвестиций КНР в российскую промышленность. В этих обсуждениях участвовали представители Минпромторга РФ и их китайские коллеги, а также представители компаний обеих государств. 

По данным китайской таможни, в 2022 году товарооборот России и Китая вырос на 29,3 процента и достиг рекордных 190,27 миллиарда долларов. Значительная часть китайского экспорта представлена технологичным оборудованием — это смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры. В свою очередь российские предприятия отправляют в Китай энергетические ресурсы — нефть, газ и уголь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Разведка Нидерландов рассказала об укреплении военного потенциала России
Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе модного бренда
В России закрылся крупнейший магазин duty free из-за проблем с поставками
Загадочные куклы поселились в почтовом ящике мужчины
Мужчину арестовали за жестокое убийство россиянки из-за ссоры
Названа неожиданная причина поиска отношений по расчету
В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
13-летний подросток умер при попытке повторить популярный TikTok-челлендж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.