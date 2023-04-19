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12:41, 19 апреля 2023Силовые структуры

В Балашихе проверят искавших более суток трехлетнюю девочку силовиков

В Балашихе проверят силовиков, которые сутки не могли найти тело девочки под балконом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Балашихе проведут служебную проверку в отношении силовиков, которые больше суток искали трехлетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Проверка будет назначена в связи с тем, что тело ребенка, как предполагается, все это время лежало рядом с телом ее погибшей матери. Его обнаружили в полом пространстве под балконом.

Ранее стало известно, что мать выбросила ребенка из окна. Тело матери тоже нашли на козырьке дома. Авторы канала также публиковали кадры с места обнаружения погибшей. Неизвестно, почему ребенка искали почти сутки, если тела матери и дочери находились на одном козырьке.

О случившемся в Балашихе стало известно вечером во вторник, 19 апреля. Тогда мать девочки выпала из окна восьмого этажа и погибла. Ее дочь после этого пропала — на камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но впоследствии девочка на улицу не выходила. Известно, что семья приехала в Подмосковье из Луганска.

Екатерина Власова
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