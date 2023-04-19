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10:14, 19 апреля 2023Из жизни

Тигр напал на работающего в поле фермера и растерзал его

В Индии тигр растерзал пожилого фермера

 Фото: Blake Meyer / Unsplash

Тигр напал на фермера в индийском штате Уттаракханд, Индия. Как сообщает India Times, хищник растерзал работавшего в поле пожилого мужчину.

Инцидент произошел вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, в деревне Ладуасан, находящейся недалеко от тигриного заповедника. 72-летний Вирендра Сингх отправился в поле возле своего дома, чтобы собрать урожай пшеницы. В этот момент на него набросился прятавшийся в кустах тигр. Зверь убил мужчину и утащил его тело в лес, до которого от места происшествия было около 100 метров.

Вскоре после исчезновения Сингха на его поиски отправились односельчане. Они несколько часов прочесывали окрестности с факелами и в итоге нашли останки убитого в лесу.

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Местные жители уже давно замечали тигров в округе и предупреждали об этом чиновников. Перед нападением на человека хищники убивали скот. Всего за одну неделю в деревне погибли около полудюжины животных.

Предположительно тигр сбежал из заповедника. В настоящий момент в Индии обитает 75 процентов мировой популяции тигров.

Ранее сообщалось о напавших на женщину из Индии обезьянах. Пострадавшую увезли в больницу, но не смогли спасти ей жизнь.

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Антонина Черташ
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